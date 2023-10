Il tecnico Longo: "Avremmo potuto pareggiare". Felice Stroppa: "La squadra mi è piaciuta"

"È stata una partita importante, giocata bene, ma abbiamo perso", dice mister Moreno Longo che aggiunge: "Sul due a uno per loro, abbiamo avuto diverse occasioni per acciuffare il pareggio, poi il tre a uno ha chiuso la partita. Ci sono stati tanti episodi, ma non abbiamo avuto fortuna, ma nel calcio non si può contare sulla fortuna o sfortuna. Nel primo tempo non abbiamo avuto il solito approccio e intensità, che però è uscita nel secondo tempo, dove abbiamo creato molti episodi. Potevamo ribaltarla anche negli ultimi dieci minuti". "Abbiamo vinto contro una squadra forte e ben organizzata - dice mister Stroppa - stiamo migliorando partita dopo partita, sono contento per la crescita della squadra". E.L.