Il REBUS. I lavoratori sportivi ora sono tutelati dalle nuove leggi Ma chi paga?

La Riforma dello Sport potrebbe causare gravi danni anche agli istruttori che si avvicinano alla professione collaborando come vice o assistenti nelle migliaia di centri sportivi: dagli studenti di Scienze Motorie a cui serve un periodo di stage pratico, ai meri appassionati, queste figure rischiano di sparire dalla circolazione a causa del nuovo inquadramento voluto dalla riforma. La legge punta a garantire una maggiore tutela del lavoratore sportivo: a ogni tesserato che svolge, con un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, spetta il solo rimborso delle spese autorizzate e sostenute, oltre alla stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi. Queste spese possono essere rimborsate rilasciando una autocertificazione purché non si superi l’importo di 150 euro mensili e il volontario non potrà ricoprire in contemporanea anche la figura del lavoratore sportivo che, invece, potrà essere subordinato, autonomo, di Cococo con le rispettive tutele previdenziali. Insomma, tutto in regola. Ma la domanda resta la stessa: chi sostiene i costi? Le associazioni sportive, già costrette ad aumentare le rette di iscrizione per compensare i mancati ricavi dai premi di preparazioni, dovranno giocoforza “alleggerire“ i propri staff tecnici per non rischiare il collasso. Meno istruttori vuol dire meno preparazione, crescita e lavoro per tutti.

Ilaria Checchi