Il Monza vuole rialzare la testa. C’è l’Udinese di Cioffi per ripartire

Lo stile del Monza e di Raffaele Palladino è questo. Fa così: "Capisco che per fare notizia ci sia bisogno della polemica ma io non voglio farla. Quello che è successo in campo a Roma fa parte delle cose che possono succedere in una partita, e quindi ho voluto parlare solo della prestazione della squadra. Tra l’altro siamo stati accolti molto bene lì, da una grande società in un ambiente bellissimo". Capitolo chiuso definitivamente da un tecnico che ha fatto del lavoro quotidiano l’unica sua arma per sorprendere e colpire, per tornare al campo e pensare solo a quello che sarà oggi alle 15.

Udinese l’avversario, Cioffi il suo nuovo allenatore, ennesimo esame di maturità nel peso e nel significato della partita: "Siamo a un buon livello ma si può sempre crescere: viviamo una fase in cui gli automatismi sono sempre più concreti, ma si può fare ancora tanto. C’è sempre da migliorare". Quello che vogliono fare i brianzoli ancora davanti al proprio pubblico, dove quest’anno Pessina e compagni non sono mai caduti: 4 i precedenti, 8 punti su 12 disponibili messi nel bagaglio di una stagione che in questo mese dirà davvero cosa può sognare il Monza da qui a maggio. Oggi, però, le difficoltà sono aumentate perché da questa settimana si sa che Izzo, al Monza, non potrà dare il suo contributo per un po’: "Abbiamo cercato di gestirlo al meglio possibile, provando ogni soluzione fino all’ultima che è l’operazione. Il percorso fatto è stato un buon percorso, ci siamo affidati anche ai migliori specialisti. Lo perdiamo per un po’ di tempo ma tornerà più forte di prima".

La diagnosi è Neuroma di Morton che gli provocava un fastidio al piede nel lavoro quotidiano, l’intervento eseguito a Barcellona è perfettamente riuscito ma il rischio è quello di rivederlo tra almeno un paio di mesi. Di certo c’è che oggi il Monza può gestire meglio, e con meno affanni, l’assenza di uno dei suoi leader tecnici e dello spogliatoio più determinanti: Pablo Marì della retroguardia biancorossa è la guida, Caldirola la torre di quelle che fatichi a buttare giù, e con l’assenza di D’Ambrosio - squalificato - c’è Andrea Carboni a dare manforte al reparto arretrato. Merito di una squadra costruita bene, gestita meglio. Dove il singolo emerge e il giovane cresce. Uno su tutti è Samuele Vignato: "Ve ne parlavo già l’anno scorso quando non giocava - ricorda Palladino ai giornalisti -, e io non vengo a raccontarvi bugie. Il talento va coltivato e l’abbiamo fatto, il ragazzo è stato bravo a migliorare e oggi possiamo raccogliere i frutti". Può essere lui la sorpresa di oggi dal primo, per tornare a vincere e continuare a sognare.

(3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni A., Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. All.: Palladino.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Pereyra, Samardzic, Walace, Kamara; Thauvin, Lucca. All.: Cioffi

Mi.Cuo.