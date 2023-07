Il Legnano calcio spazza via voci e polemiche: presentata la domanda di iscrizione alla Serie D

L’Ac Legnano ha annunciato di avere iscritto la squadra al prossimo campionato di Serie D. "Ancora una volta - si legge nel comunicato del club di via Palermo - la società risponde con i fatti a tante voci e allusioni messe in circolo da chi evidentemente non ha veramente a cuore i nostri colori. Con la curiosità di scoprire quali saranno i prossimi attacchi alla proprietà, la società si rimette al lavoro per allestire una squadra competitiva che possa regalare emozioni al popolo lilla".

Intanto ieri pomeriggio al campo dell’Amicizia si è svolto sul campo il primo atto stagionale dei lilla con uno stage e dei provini per la juniores nazionale da parte del nuovo allenatore Massimiliano Garzonio assistito dal suo staff tecnico. Garzonio, classe 1972, da calciatore è stato campione d’Italia con la Berretti del Milan e ha militato con Pro Patria e Pro Vercelli e l’anno scorso ha guidato i 2009 dell’Academy Legnano, vincendo il campionato distrettuale provinciale.

Luca Di Falco