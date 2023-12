Il Lecco non si fida del Bari. Bonazzoli: "Niente regali"

Il Lecco per continuare la marcia verso la salvezza e il Bari per ritornare a respirare aria di playoff ed evitare di venire risucchiato in zona playout. Altro match di cartello oggi alle 16.15 al Rigamonti Ceppi, ancora vestito a festa e verso il tutto esaurito, tra i padroni di casa del Lecco, reduci dal pareggio infrasettimanale nel recupero in casa del Como, e il contestatissimo Bari di Pasquale Marino che, invece, proviene dalla sonora sconfitta interna (0-3) contro il Venezia e dal deludente 3-3 in casa della FeralpiSalò. I lecchesi arrivano alla partita in un buon momento ma dovranno fare a meno dello squalificato Sersanti e degli infortunati Guglielmotti e Melgrati mentre il Bari (che potrebbe ritornare al 4-3-3) non potrà contare su Menez e Maiello. "Il Bari proviene dal ko interno col Venezia e dal pari con la FeralpiSalò, due gare nelle quali hanno incassato 3 gol a partita - dice Bonazzoli - La loro difesa non sta dando risultati importanti, sembra una squadra che ha dei problemi. Ma noi non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia, affronteremo una squadra con un organico importante. Non possiamo sbagliare l’approccio come successo a Cremona".

(4-3-3): Saracco; Lemmens, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Galli, Degli Innocenti, Lepore, Novakovich, Buso.

Fulvio D’Eri