Il giorno del riscatto Cretti: sacrifici ripagati

Il giorno prima ha subito l’amarezza del secondo posto al tricolore di Mordano, dietro Francesco Busatto. Ieri, Luca Cretti si è preso la rivincita nella classica in linea Pessano-Roncola per elite e under 23. Finalmente a segno il giovane bergamasco di Sovere, classe 2001 della Colpack Ballan CSB, che si impone al traguardo in salita del Passo della Roncola. "Dopo il campionato Italiano ero distrutto e alle 21 ero già a letto – racconta Cretti –. Una spossatezza che mi ha fatto dormire male, quindi mi chiedevo come sarei andato. Oggi avevo dentro un’adrenalina che subito mi ha fatto capire che la gamba era performante". Un successo che vuol che "i sacrifici prima o poi vengono ripagati e dare una dimostrazione di continuità senza mai mollare". La dedica va "agli sponsor, al mio team e ai direttori sportivi che mi hanno dato fiducia nonostante la prima parte di stagione non sia andata come volevamo. Ora c’è il Giro del Veneto (domani, ndr) dove vorrei fare bene e ricevere ancora delle belle soddisfazioni".

La corsa, valida per l’assegnazione del 40simo Trofeo M.P. Filtri-Bruno Pasotto alla memoria, è stata caratterizzata da una fuga di 100 chilometri di 24 corridori. Ripresi, ha provato l’azione solitaria il brianzolo Lorenzo Nespoli (Colpack Ballan CSB) in seguito rilevato da Cretti e Cavallo che con decisione hanno preso in mano la gara.

"Sapevo che il mio avversario era meno veloce e credevo nella vittoria – conclude Cretti –. Appena abbiamo scollinato, io e Cavallo (secondo anche lo scorso anno su questo traguardo, ndr), sono partito con il mio sprint e non c’è stata storia. Non avevo paura di perdere, quella mai, accetto sempre il verdetto delle corse". Chiude il podio la terza posizione di Giovanni De Carlo a soli 5’’ dalla coppia. Cretti è diventato corridore grazie alla società Cicli Peracchi di Sovere che in paese organizzava una gara di mountain bike per soli bambini. Aveva 7 anni. Si è diplomato al Liceo Scientifico delle Scienze Applicate all’Istituto D’Istruzione Superiore "Decio Celeri" di Lovere. Il suo grande obiettivo è passare professionista.

ORDINE D’ARRIVO 1. Luca Cretti (Colpack Ballan CSB) km 151 in 3h 26’45" mediah 44.082; 2. Luca Cavallo (Overall Tre Colli); 3. Giovanni De Carlo (Sias Rime Cicli Drali) 5"; 4. Riccardo Ciuccarelli (Biesse Carrera); 5. Francesco Galimberti (Biesse Carrera) 16"; 6. Florian Samuel Kajamini (Colpack Ballan CSB) 36"; 7. Dennis Lock (den-Sias Rime Cicli Drali) 46"; 8. Sergio Meris (Colpack Ballan CSB) 56"; 9. Mattias Nordal (Den-Namedsport Uptivo); 10. Diego Bracalente (Colpack Ballan CSB). Danilo Viganò