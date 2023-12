Il futuro di Cantù: il nuovo palazzetto e tornare subito nella massima serie

La Pallacanestro Cantù si avvicina a un momento cruciale, non solo sul parquet ma anche nella sua storia infrastrutturale. La squadra, attualmente a -4 dalla capolista Trapani, è pronta a scendere in campo domenica contro la Luiss Roma. Allo stesso tempo, una notizia entusiasmante giunge dal fronte della logistica: finalmente, dopo attese trentennali e vari tentativi falliti, il progetto del nuovo palazzetto dello sport a Cantù prende forma.

L’inagibilità dello storico Pianella nel 2016 ha imposto alla squadra di trasferirsi a Desio, ma ora, grazie all’intervento della Provincia di Como, la ’’Casa del Basket’’ diventerà realtà. La concessione, del valore di 34.5 milioni di euro, è stata assegnata al gruppo Cantù Next spa, un consorzio che vede la partecipazione della Pallacanestro Cantù insieme a vari operatori privati.

Il presidente Roberto Allievi esprime grande soddisfazione per questo sviluppo: "La costruzione del nuovo palazzo dello sport rappresenta un passaggio indispensabile per la crescita sportiva e qualitativa del nostro club. Per la Pallacanestro, significa un ritorno a Cantù dopo anni di esilio forzato. Ora, il nostro obiettivo è quello di riportare la squadra al livello che la sua storia merita". A.L.M.