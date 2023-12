Il fanalino di coda Feralpi affonda con la Ternana. Zaffaroni rischio esonero

SALÒ (Brescia)

La FeralpiSalò perde (2-1) anche il duello diretto in casa della Ternana e vede allontanarsi sempre di più una salvezza che si sta trasformando in un inseguimento proibitivo. In Umbria la squadra di Zaffaroni si presenta ancora una volta con numerose assenze, ma lotta con generosità e nella prima parte della gara riesce a creare alcuni spunti interessanti, ma sono i rossoverdi a sbloccare il risultato al 42’, quando Casasola pesca in rea Distefano, che si destreggia bene e trafigge Pizzignacco. Ancora una gara ad inseguimento per gli ospiti, che hanno il merito di non disunirsi e nella ripresa riescono a raddrizzare la situazione dopo soli 7’ di gioco. Questa volta è Tonetto, che, ben lanciato da un servizio in profondità di Ceppitelli, riesce a battere Iannarilli per il suo primo gol tra i professionisti. Ma al 23’ Lucchesi, lasciato incustodito in area, beffa Pizzignacco in scivolata per il nuovo vantaggio della Ternana. Per la FeralpiSalò è l’undicesima sconfitta.

Luca Marinoni