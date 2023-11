Il dopo Velasco è coach Cichello: "Basta parole, c’è solo da lavorare"

Il dopo Velasco si chiama Juan Manuel Cichello. Sarà lui, il vice del tecnico di La Plata approdato sulla panchina delle azzurre non senza polemiche, il nuovo allenatore della UYBA Volley Busto Arsizio: il tecnico argentino, fin qui validissimo secondo e che in estate ha guidato gli allenamenti della squadra prima dell’arrivo di Velasco, è stato presentato alla squadra nelle nuove vesti di head coach.

Juan Manuel ha poi condotto il suo primo allenamento da capo allenatore e domani alle 13 parlerà per la prima volta in conferenza stampa pre-match, insieme a Jennifer Boldini, per presentare la delicatissima gara di domenica contro Cuneo. "Se ho accettato il nuovo incarico è perchè ho una enorme fiducia in questo gruppo di giocatrici. Il campionato sarà duro, l’abbiamo visto in queste prime otto giornate, ma sono sicuro che riusciremo nella nostra missione".

Mission salvezza quindi per Busto Arsizio. Ma la polemica tra la Uyba e la Fipav per il modo con il quale la Federvolley ha ingaggiato Velasco, ancora sotto contratto con la formazione bustocca, non è di certo finita. "Mai nessun confronto è stato promosso da Fipav, ben sapendo che il Sig. Velasco fosse coach della nostra storica società, violando dunque qualsiasi norma di buona fede, correttezza e trasparenza" recita il comuncato del club .

Anche la Lega Volley attacca: "La nostra Serie A1 usata come un taxi" la stoccata alla Federvolley

La Uyba ha incassato l’appoggio di Alessandra Marzari, presidente del Vero Volley che non le ha mandate a dire alla Fipav. "Alla società UYBA è stata fatta una ingiustizia – ha detto la Marzari -, Le società sportive di serie A, con tutte le altre società d’Italia, fanno la fortuna della Federazione e dei suoi CT. Non il contrario… Non siamo certo qui, almeno non io, ad ubbidire a prepotenti, pur illustri, neanche quando si tratta della nostra amata nazionale".