Il direttore sportivo non serve Giocatori scelti con un software

Il Lecco si gode la gioia per la promozione in B, ratificata dal consiglio federale della Figc nella giornata di venerdì, e sceglie di non avvalersi, caso più unico che raro in serie B, della figura del direttore sportivo per la prossima campagna acquisti. Archiviata, positivamente, la questione relativa alla domanda di iscrizione alla B, a Lecco si comincia a pensare all’allestimento di una rosa competitiva da affidare alle cure del confermatissimo mister Luciano Foschi. Il patron Paolo Di Nunno è stato chiaro. "La linea è quella di puntare sui giovani talentuosi provenienti dalle big – ha detto Di Nunno – e di tenere in rosa alcuni giocatori esperti per formare un mix che l’anno scorso si è rivelato vincente. Confermo che non avremo nemmeno quest’anno un direttore sportivo, la campagna acquisti sarà condotta dai miei due figli che useranno i moderni software per individuare i profili a noi più congeniali".

Il Lecco avrebbe già chiesto all’Atalanta il rinnovo del prestito di Federico Zuccon, centrocampista nel giro della nazionale Under 20, che però interessa ad altre big della B quali per esempio il Bari. E sarà difficile trattenere anche Girelli (Cremonese) e altri big (Battistini e Buso hanno tante richieste).

Fulvio D’Eri