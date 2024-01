Il challenger. Bellucci vola a Coblenza. Esordio tosto con Damm

Riparte da Coblenza la corsa di Mattia Bellucci. Il ventiduenne bustocco, reduce dalla trasferta australe senza grandi soddisfazioni con il secondo turno nelle qualificazioni degli Australian Open e due eliminazioni all’esordio nei challenger giocati a Nonthaburi, in Thailandia, è iscritto al challenger di Coblenza, in Germania (120 mila di montepremi, cemento indoor), dove occupa la poltrona di sesta testa di serie, con l’obiettivo di mettere da parte punti importanti in classifica mondiale, che gli consentano di rimanere nella top-200 (attualmente è numero 198). Al primo turno è atteso dallo statunitense Martin Damm, figlio d’arte (suo padre sotto la bandiera dell’allora Cecoslovacchia fu un top-50 negli anni ‘90) in una sfida abbordabile. S.D.S.