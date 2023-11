Il centrale Palomino è vicino al rientro

Alla fine Charles De Ketelaere non è riuscito a farcela per Udine e ora si punta a recuperare il talento belga dopo la sosta per le nazionali, per la sfida casalinga contro il Napoli del 25 novembre.

L’ex rossonero martedi si è fermato per i postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale dopo un trauma subito nel finale del match di sabato scorso contro l’Inter.

Sempre dopo la sosta dovrebbe essere disponibile anche Palomino, fermo da un mese per una lesione di secondo grado del muscolo semitendinioso della coscia sinistra.

F.C.