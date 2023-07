Il Brescia riparte sabato con un ritiro “punitivo“

di Cristiano Tognoli

Sabato il Brescia comincerà a lavorare. L’appuntamento è al Centro Sportivo di Torbole dove Massimo Cellino ha deciso che la squadra effettuerà il ritiro. Nell’afa della pianura, anzichè in montagna. Anche se l’impianto è dotato di molti comfort, sembra una decisione punitiva (previsti quasi 40 gradi) alla luce della retrocessione che potrebbe essere cancellata dalla riammissione per i guai della Reggina. Ma i calabresi possono ricorrere a tribunali sportivi e ordinari: il rischio è che per almeno un altro mese il Brescia non sappia in che categoria giocherà. Cellino non ha ufficializzato il nome dell’allenatore (c’è Gastaldello sotto contratto che pianifica l’annata col proprio staff) e non ha effettuato alcun acquisto, trovandosi tra l’altro nella scomodissima situazione di avere l’80% dei giocatori in rosa con il contratto che scadrà tra un anno.

Si registrano solo dichiarazioni di procuratori o ex allenatori biancoazzurri. Alfonso Stellittano, manager di Huard: "Matthieu è stato uno dei migliori terzini sinistri del campionato di B. È un classe ’98 che è cresciuto tanto, uno che non si risparmia, intelligente e un bravo ragazzo anche fuori dal campo. La sua prospettiva futura è la A. Nonostante l’annata difficile è felice al Brescia, con cui ha un altro anno di contratto, e si sta preparando al meglio per il ritiro". Alessandro Calori, che del Brescia è stato giocatore e allenatore (in 2 occasioni): "Da esterno, rimasto tifoso, dico che il finale era quasi scontato visto tutto quello che è successo.

Se cambi 5 volte allenatore poi è normale che alla fine paghi. Il ripescaggio, sperando che diventi ufficiale prima possibile, sarebbe una gran cosa. Meglio tenere ancora il condizionale, ma un immediato ritorno in B con la cancellazione della retrocessione deve aiutare a capire dove si è sbagliato. Bisogna programmare per non ripetere certi errori, che a maggior ragione se ripetuti poi costano ancora più cari. Il Brescia è una società piena di storia e bisognerebbe andare a ripescarla, puntando su personaggi del passato che hanno qualcosa di importante da dare e da dire per la ripartenza". Già, la programmazione, questa sconosciuta nella gestione di Cellino. Che un giorno dice di voler vendere, il giorno dopo di essere stufo, ma che sotto sotto continua a divertirsi con un giochino che gli ha fruttato parecchi soldi. Al business Brescia (di recente sono arrivati altri 5 milioni per Tonali) non vuole assolutamente rinunciare.