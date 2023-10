Idea Taremi alla Eriksen. L’Inter prova l’anticipo

Le condizioni fisiche di Marko Arnautovic saranno una delle chiavi per capire quali potranno essere le mosse di mercato dell’Inter a gennaio. Il giocatore austriaco dovrebbe tornare a novembre (ad inizio mese è previsto un controllo) dopo l’infortunio muscolare patito a Empoli. Simone Inzaghi spera di poter finalmente usufruire delle prestazioni del centravanti, che finora ha disputato una sola partita da titolare contro la Real Sociedad, non particolarmente positiva né per lui né per la squadra, e negli scampoli di gara concessi ha messo a segno un assist e nessun gol. Se l’Inter avrà in tasca il pass per gli ottavi di finale di Champions League e se non ci saranno adeguate garanzie da parte dell’attaccante ex Bologna, non è escluso che già in inverno si possa agire per arrivare a un nuovo elemento in avanti. Le disponibilità economiche non sono immense, al contrario. Servirebbe un’operazione alla Eriksen, ovvero un elemento con il contratto in scadenza a giugno che quindi può costare molto meno del reale valore. Il cartellino del danese fu pagato al Tottenham 20 milioni, non pochissimi ma decisamente una spesa contenuta rispetto alla valutazione del centrocampista.

Un profilo oggi in una situazione simile è quello di Taremi, già seguito in estate dopo l’addio a Lukaku. Marotta e Ausilio consideravano però troppo dispendiosa l’operazione per un ragazzo in scadenza l’anno successivo e che nella stagione in corso avrà una Coppa d’Asia da affrontare. I presupposti potrebbero essere molto diversi tra qualche mese e qualora l’Inter dovesse lasciar andare uno degli elementi in rosa avrebbe uno spazio libero da poter riempire. Non per forza un attaccante, anzi. Inzaghi sarebbe oggi più propenso a lasciar andare Stefano Sensi, visto che di centrocampisti ne ha sette per tre posti e di punte quattro per due. Piuttosto ridurrebbe la rosa dei calciatori in mediana a sei e quella delle punte a cinque, garantendosi una maggiore rotazione in una zona nella quale deve confrontarsi con due trentaquattrenni come Arnautovic e Sanchez, soggetti a intoppi fisici dati dall’età non più verdissima.

Nel frattempo oggi si rivedranno ad Appiano Gentile i giocatori che non fanno parte delle nazionali, più Calhanoglu e Sommer che hanno già svolto i propri compiti con le rappresentative. Nei prossimi giorni torneranno anche tutti gli altri, fino a venerdì quando si vedranno anche i sudamericani. Avranno soltanto un allenamento insieme ai compagni per potersi preparare in vista di Torino-Inter, gara nella quale bisognerà riscattare il mezzo passo falso casalingo contro il Bologna.