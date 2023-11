I risultati del weekend. Il derby è di Vigevano: battuta a sorpresa Cantù . Bene Treviglio, sconfitte per Cremona ed Urania

Situazione di gande equilibrio nel girone verde di Serie A2 dove ci sono due lombarde al secondo posto della classifica. L’inattesa quanto meritata vittoria di Vigevano su Cantù nel derby lombardo di giornata per 99-82, ha fermato la corsa dell’Acqua San Bernardo e ha permesso a Treviglio di impattare in classifica. La Elachem ha spaccato la gara con un parziale di 25-10 nell’ultimo quarto, grazie alla grande prova dei due americani Smith (nella foto) e Wideman che hanno messo insieme 56 punti. Non sono bastati i 13 punti e 7 rimbalzi di Moraschini per Cantù. Treviglio, invece, non ha avuto problemi con la LUISS Roma vincendo tra le mura amiche per 87-69, grazie a 17 punti e 9 rimbalzi di AJ Pacher. Ad inseguire la coppia rimane solo Torino, con i piemontesi che superano la Juvi Cremona per 96-80 in una partita in cui gli orogranata hanno trovato solo 22 punti da Tortu e poco altro. Nella altra sfida regionale con i piemontesi cade in modo inatteso anche l’Urania Milano, contro il fanalino di coda Casale Monferrato per 97-83. Potts ne sigla 21, Landi 18 con 45 da 3 come capitan Piunti, ma questa volta è il contributo degli esterni che è venuto a mancare. Nel girone rosso, invece, rimane sempre nel terzetto di coda l’Agribertocchi Orzinuovi con 2 sole vittorie in 11 gare: questa volta il ko è arrivato a Piacenza con un anacronistico 57-54. Sa.Pu.