I ragazzi di Abate vincono 4-1 e volano agli ottavi

Con una prova di cattiveria agonistica e determinazione, e nel segno di Filippo Scotti, il Milan Primavera ha conquistato con un turno d’anticipo il pass per gli ottavi di finale di Youth League da primo della classe, complice anche la sconfitta del PSG contro il Newcastle (1-2): ieri pomeriggio, al cospetto di oltre 200 spettatori presenti al Puma House of Football, i rossoneri hanno strapazzato il Borussia Dortmund con un netto 4-1 in rimonta, dopo l’iniziale vantaggio tedesco arrivato con il colpo di testa di Rijkhoff in apertura di match. Al 23’ è stato capitan Zeroli a riportare la bilancia in parità con un destro rasoterra a battere Lisewski su assist di Sia, seguito cinque minuti dopo dall’acuto di Scotti, abile a sfruttare il cross di Nsiala dalla destra e l’errore del portiere del Borussia in uscita.

Il Diavolo ha chiuso il primo tempo calando il poker definitivo sfruttando l’agonismo e la voglia di chiudere i conti mostrata da tutto il collettivo: alla mezz’ora Scotti ha confezionato la sua doppietta di giornata approfittando di un altro errore di Lisewski dopo il tiro respinti di Stalmach, mentre il 4-1 finale ha portato la firma di Diego Sia, che di testa ha deviato in porta il bellissimo cross dalla sinistra di Magni. Senza bomber Camarda squalificato (il giovane attaccante si è seduto sugli spalti insieme al papà per sostenere i compagni), il Milan ha poi gestito in pieno controllo la ripresa senza correre particolari pericoli: sotto gli occhi di Moncada, D’Ottavio, Bonera e del responsabile del settore giovanile Vergine, dunque, la squadra di Abate ha blindato il primo posto nel gruppo F e si appresta a bissare il grande cammino europeo della scorsa stagione, terminato in semifinale, puntando ancora più in alto: "E’ il secondo anno consecutivo che ci qualifichiamo direttamente e nella storia del club non era mai successo. Abbiamo fatto una partita matura. Volevamo la qualificazione a tutti i costi e penso che sia meritata. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario" le parole del tecnico rossonero. Ila.Ch.