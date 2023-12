I baby di Abate perdono ma passano il turno

Sconfitta indolore per la Primavera del Milan che si è arresa 3-1 a Whitley Park al Newcastle: i rossoneri, infatti, avevano già conquistato il primo posto nel girone F di Youth League mentre gli inglesi erano già matematicamente eliminati dalla competizione. Il Diavolo è passato in vantaggio dopo solo 8 minuti grazie all’acuto di Mattia Liberali ma nella ripresa i bianconeri hanno sfruttato le palle inattive per ribaltare lo score con le reti di Hernes e dell’ex Heffernan, per poi chiudere i giochi con Parkinson. Un ko ininfluente, dunque, con il Milan che si proietta già agli ottavi di finale senza dover affrontare lo step dello spareggio, grazie ai 12 punti conquistati. Da segnalare l’esordio assoluto dal primo minuto di Matteo Tezzele e del classe 2008 Christian Comotto, subentrato nella seconda metà del match: il centrocampista è figlio di Gianluca Comotto, ex terzino che in carriera ha indossato, tra le tante, le maglie di Torino e Fiorentina. Il quindicenne, approdato al Milan nel 2020 dopo essere cresciuto nel vivaio della Viola (all’epoca seguito da Vincenzo Vergine, oggi responsabile del settore giovanile rossonero), è un punto fermo della formazione Under 17 e, in questa stagione, ha già collezionato 8 gol in campionato. Per Ignazio Abate ora l’attenzione deve essere tutta sulla preparazione del derby di domenica alle 11 in casa nerazzurra.

Ila.Ch.