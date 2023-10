Ha visto la gara in tribuna stampa. José alla fine attacca Lega e l’arbitro

Mancavano pochi minuti al fischio d’inizio di Inter-Roma, ieri pomeriggio, quando ai cronisti in tribuna stampa è apparso il volto di Josè Mourinho. Ha seguito quasi tutta la prima frazione da una posizione insolita. Certamente utile per capire meglio come la sua squadra stava in campo, quali errori si potevano correggere. Inutile dire che il suo arrivo ha scatenato una ressa di telefonini tenuti in mano da tifosi e dai giornalisti stessi per immortalare l’inatteso ospite. È rimasto al suo posto fino a 5’ dall’intervallo, quando si è allontanato per andare nel pullman giallorosso, da dove ha dato indicazioni nell’intervallo e nella ripresa. Nel post-partita, il portoghese è andato all’attacco: "Mi dispiace per il risultato perché i ragazzi hanno fatto uno sforzo importante, il gol era evitabile. Mi dispiace anche che non ci sia rispetto per i giocatori: l’atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto. Siamo venuti qui senza metà squadra e con un altro regalo della Lega, perché giochiamo domenica e non possiamo giocare lunedì...". Rammarico anche da parte di Cristante. "Siamo arrivati un po’ corti di energie, non abbiamo tante rotazioni - le sue parole -. L’avevamo preparata per aspettarli. Dispiace per il gol nel finale perché potevamo portare a casa un punto. L’Inter è forte, ha una rosa sicuramente più ampia. Al 60’ entrano dalla panchina dei titolari. Noi non avevamo le energie per giocare 90’ prendendoli alti. Dovevamo gestire e lo abbiamo fatto bene, prima del gol. Una rete evitabile, dopo diventava difficile recuperare". M.T.