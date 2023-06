Gravina, "Non sono preoccupato, fa parte del gioco" su Lecco e Reggina

"Non sono preoccupato, fa parte del gioco". Parole di Gabriele Gravina, numero uno della Figc in merito ai casi di Lecco e Reggina. Non è ancora il momento della verità, l’appuntamento decisivo è fissato per la prossima riunione del 7 luglio, anche se è difficile credere che la complicatissima vicenda si chiuderà per quella data. Però almeno c’è una certezza: l’accorciamento dei tempi per i ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni e del pronunciamento della giustizia amministrativa, permetterà di cominciare il campionato almeno con l’eventuale verdetto del Tar del Lazio, che dovrebbe arrivare il 2 agosto. Poi, entro la fine del mese (il 29 agosto) arriverà pure la sentenza del Consiglio di Stato. Vero, i campionati saranno cominciati (quelli di B e di C partono il 20 agosto), ma in ogni caso ci sarà una garanzia in più, stavolta non si aspetterà solo la giustizia sportiva, ma anche almeno il primo pronunciamento della giustizia amministrativa.

Intanto il conto alla rovescia relativo alle riunioni tecniche (Covisoc, domani e venerdì) è iniziato. Sul fronte Lecco, viene confermata da tutti i soggetti coinvolti, la presenza della pec inviata alla Lega di B che chiedeva un rinvio per la presentazione della domanda di iscrizione. L’assenza di una risposta è la chiave delle ragioni del club neopromosso. Mancava lo spazio “tecnico” per poter preparare in uno spazio temporale così ridotto una documentazione complessa. Gli “sconfinamenti”, la firma del prefetto di Padova arrivata il giorno dopo e alcuni documenti di secondo piano che riguardano sempre ed esclusivamente la disponibilità dello stadio Euganeo, sarebbero dunque la conseguenza di questo spazio così ridotto. E così starebbe emergendo un atteggiamento più sensibile alle ragioni della squadra che ha conquistato la sua promozione sul campo.

La telenovela è solo alle prime battute. Brescia (prima potenziale riammessa) e Perugia (seconda) stanno già preparando le armi giudiziarie per passare all’attacco nel caso di una conferma dell’attuale organico formato dai riscontri della stagione. L’ipotesi di una serie B a 21 o 22 squadre è già stata bocciata da Gravina: "Solo fantasia". Con una postilla: "A meno che non lo imponga un giudice". G.M.