Girone europa league. Vendute 3014 tessere per tre gare in casa

Si è chiusa con 3.014 tessere la prima giornata dei mini abbonamenti dell’Atalanta alle tre partite casalinghe del Group Stage di Europa League. La prima fase, partita alle 10 di stamani, è dedicata alla prelazione degli abbonati al campionato in Curva Nord Pisani e Tribuna Rinascimento e terminerà alle 19 di domenica 27. La seconda, dalle 10 del 28 agosto alle 19 del 29 agosto, riguarderà i tesserati di Tribuna Centrale e d’Onore che secondo le riservazioni destinate all’Uefa non potranno tutti mantenere il posto del campionato e dovranno sceglierselo liberamente tra quelli disponibili in ogni settore. La vendita libera, infine, sarà dalle 10 del 30 agosto alle 19 del 6 settembre, salvo esaurimento posti e sempre sul circuito VivaTicket sia on line (atalanta.vivaticket.it) che fisico, con scelta dei posti rimasti liberi.