Girone D. Fanfulla Lodi cinico e spietato corsaro a Carpi

Cinico e spietato. Questo il Fanfulla che ha espugnato Carpi grazie alle reti di Suardi e Cocuzza. L’undici guidato in panchina da mister Omar Albertini ha sfoderato un’ottima prestazione mettendo in campo tanta organizzazione di gioco e determinazione, ingredienti che hanno permesso di vincere sul campo di una delle favorite di questo girone D altamente competitivo. Da sottolineare le ottime prove del reparto difensivo con capitan Bettoni perno insuperabile che ha guidato con personalità il reparto arretrato limitando il bomber Emiliano Saporetti autore della rete del Carpi,giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi momento. Tre punti di vitale importanza che consentono di migliorare la classifica e guardare in serenità alle prossime partite a cominciare dalla sfida di domenica prossima allo stadio Dossenina contro il temibile Ravenna dove sarà fondamentale fare punti per allontanarsi dalla bassa classifica. R.S.