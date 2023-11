Giana, terza vittoria di fila. Il Fiorenzuola si arrende 2-1

FIORENZUOLA (Piacenza)

Colpaccio della Giana Erminio che conferma il buon momento espugnando il Velodromo Pavesi per il terzo successo consecutivo, il secondo di fila lontano da casa. La prima marcatura è di Fall che di testa insacca il traversone dalla destra di Caferri consentendo alla propria squadra di andare a riposo al vantaggio. Nella ripresa è Fumagalli a raddoppiare con una grande conclusione dalla distanza che finisce all’incrocio dei pali. A quel punto la gara è praticamente chiusa e i padroni di casa riescono a trovare troppo tardi il guizzo dell’orgoglio con Anelli autore di una semivesciata dall’interno dell’area piccola gorgonzolese. Ormai non c’è più tempo per poter impensierire la Giana che si porta a casa dall’Emilia un altro successo meritato, frutto di una prova corale di sostanza di tutto il gruppo che sta ben lavorando agli ordini del proprio allenatore in un girone complesso dove conta sempre muovere la graduatoria. Luca Di Falco