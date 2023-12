Gasperini può esultare:: "Partita straordinaria"

La prima vittoria della Dea in un confronto diretto in questa stagione può dare la svolta in campionato.

"La squadra ha fatto una partita straordinaria - commenta Gasperini - Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo siamo stati straordinari contro una squadra come il Milan che ti propone sempre situazioni diverse. Abbiamo fatto ottime partite contro Juventus, Napoli e Inter raccogliendo solo un punto in tre partite, ma fornendo ottime prestazioni. Muriel? Spiace per alcuni fischi del pubblico. Lui in allenamento fa questi gol straordinari", ha concluso Gasperini.

Fab.Car.