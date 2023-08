Gasp rilancia i veterani Ma Zapata e Musso sono ancora sul mercato

di Fabrizio Carcano

BERGAMO

Il nuovo che avanza nell’Atalanta può aspettare qualche altra settimana e lasciare spazio alla vecchia guardia. Gian Piero Gasperini, prendendo un po’ tutti di sorpresa come da sua abitudine, si prepara ad affrontare le prime due trasferte di campionato sui campi del Sassuolo e del Frosinone, le prime due giornate che coincidono con la finestra del mercato ancora aperta, affidandosi ai suoi pretoriani, quelli che erano dati in partenza. Due nomi su tutti: il portiere Juan Musso e il centravanti Duvan Zapata, entrambi dati per partenti delle voci di mercato, anche in queste ore.

Non sono voci infondate, i due giocatori sono in quel limbo di “non incedibili”, per cui il loro futuro fino al 31 agosto resta in bilico. Musso piace al Galatasaray e a club spagnoli, Zapata è nel mirino della Roma che lo vuole per rimpiazzare l’infortunato Abraham. Ma intanto i due veterani sono a Bergamo e Gasperini sembra intenzionato a puntare su di loro. Sabato sera nell’ultimo test estivo, nell’amichevole di lusso a Cesena, contro la Juventus, il tecnico ha schierato in porta il 29enne argentino, che ha risposto con una grande prestazione e due interventi decisivi, e davanti come prima punta il 32enne colombiano, apparso in buona condizione, seppur dopo tre mesi di stop per il serio infortunio di terzo grado ai gemelli che lo ha fermato a maggio. Nel loro ruolo l’Atalanta ha già in casa le alternative per il presente e il futuro. Per la porta c’è il 23enne romagnolo Marco Carnesecchi, rientrato dal prestito triennale alla Cremonese e pronto per spiccare il volo, anche in azzurro.

Gasperini sul punto a luglio è stato tranciante, definendo un problema la gestione di due portieri "entrambi forti e che meritano di giocare e far giocare 25 partite a testa finirebbe per scontentarli entrambi".

Il tecnico dovrà sceglierne uno: Musso veniva dato per partente, ma nell’ultima prova generale prima del campionato Gasp lo ha fatto giocare e l’argentino ha risposto alla grande, con interventi decisivi su Weah e Vlahovic. Per l’attacco sono arrivati il 24enne Gianluca Scamacca e il 22enne El Bilal Touré, pagati in tutto 65 milioni includendo i bonus vari: saranno loro i due centravanti nerazzurri del prossimo futuro. Un futuro che potrebbe iniziare tra qualche settimana, il tempo di farli ambientare e di inserirli nei complicati meccanismi tattici gasperiniani. Intanto gioca il vecchio Zapata. Elogiato da Gasperini sabato sera ai microfoni di Sky dopo il test contro la Juventus: "Sono molto contento per Zapata, è un giocatore assolutamente recuperato. Gli infortuni ce li hanno avuti in tanti, queste cose possono accadere, quando è in forma è un giocatore molto forte. Quando sta bene è un giocatore forte". Caso chiuso? Zapata resta? Non è detto perché lo stesso Gasperini ha aggiunto sibillino riferendosi al numero 91: "La società poi deciderà cosa fare…" Tocca al club decidere se accettare le offerte della Roma, anche se la dirigenza nerazzurra su un punto non arretra: Zapata parte solo con una cessione definitiva intorno ai 9 milioni, non con un prestito con riscatto. Intanto l’attacco nerazzurro è stato ulteriormente sfoltito con l’uscita del 24enne centravanti cremasco Emmanuel Latte Lath, che sta per essere ceduto agli inglesi del Middlesbrough, in seconda serie britannica, per 5 milioni più un sesto di bonus in caso di promozione in Premier League. E restano in stand by il 23enne monzese Niccolò Cambiaghi, che piace al Bologna e al Monza, e l’altro colombiano Luis Muriel, tenuto in panchina contro la Juventus dopo aver saltato le precedenti amichevoli internazionali contro Bournemouth e Union Berlino. Su Lucho restano forti le attenzioni di club internazionali come Eintracht Francoforte e Siviglia.