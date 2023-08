Feralpisalò, vince il made in Italy Undici italiani titolari, è un record

di Giulio Mola

Considerata l’invasione della legione straniera nelle ultime stagioni, la difficoltà dei vari ct azzurri al momento delle convocazioni e lo scarso utilizzo dei giovani dei nostri vivai, non può passare inosservata la notizia che proprio nel Belpaese, in un torneo professionistico come quello cadetto, ben tre squadre hanno schierato nell’ultima gara ufficiale un undici titolare tutto italiano. E la matricola Feralpisalò, che a questo punto diventa vero e proprio modello da seguire nel pallone nostrano, aveva addirittura tutta la distinta composta da calciatori italiani. Era dai tempi del Piacenza degli anni Novanta che, nei principali campionati di calcio della nostra nazione, non si assisteva a quanto invece accaduto nella prima giornata della Serie B. Una vera autarchia calcistica. Sotto i riflettori, con la “matricola“ lombarda, anche Sudtirol (che domani sfiderà proprio i Leoni del Garda) e il Cosenza.

Se da un lato questo nuovo approccio dei club di B non è casuale, ma è specchio di un nuovo regolamento voluto fortemente dal management della Lega (da questa stagione si premiano anche economicamente le società che valorizzano i giovani italiani Under 21 e Under 23) dall’altro non si può non sottolineare il fatto che ormai da quasi tre lustri la Feralpisalò è una vera e propria fucina di baby calciatori. Progetto, programmazione e valorizzazione dei giovani alla base del lavoro della dirigenza e dell’allenatore: una ricetta vincente che ha consentito di realizzare il sogno promozione, figlio di quella politica del “made in Italy“ a dimostrazione del fatto che nel calcio tutto è possibile. E se la serie B è stata conquistata con una “rosa“ dove l’unico straniero era Butic (Hergheligiu, giovane di prospettiva che gode della fiducia di Vecchi, ha invece la doppia cittadinanza, sia rumena sia italiana), il patron Pasini ha giustamente voluto continuare su questa linea.

Gruppo allestito con oculatezza, stipendi proporzionati, giovani talenti scoperti e lanciati grazie anche ad un allenatore serio e preparato come Stefano Vecchi. Ed in attesa dei primi punti da mettere in classifica, la Feralpisalò si gode questo piccolo-grande primato. Tra l’altro nella distinta della sfida d’esordio a Parma sono risultati in lista ben 13 “Under 25“ su 23 atleti, di cui otto in campo al termine dei 90 minuti più recupero. Quattro di questi sono partiti titolari, il portiere Pizzignacco (classe 2001), il terzino destro Bergonzi (2001), il già citato Hergheligiu classe (1999) e l’esterno d’attacco Compagnon (2001). Più i subentrati: a partire da Briajan Gjyla, attaccante nato ad Iseo da genitori albanesi e con doppia nazionalità e primo 2007 ad esordire in un campionato professionistico. E ancora: l’altra punta Felici del 2001, il terzino destro classe 2000 Gabriele Ferrarini e il terzino sinistro (figlio d’arte) del 2003 Mattia Tonetto.