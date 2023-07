Feralpisalò, al ritiro di Condino le doppie sedute per l'esordio in Serie B

SALÒ (Brescia)

Dopo essere salita nel ritiro di Storo sabato 8 ed avere già svolto il primo allenamento in quota, ieri la Feralpisalò ha iniziato la serie delle doppie sedute giornaliere a Condino che proseguirà sino a venerdì 14 prima del meritato riposo fissato per sabato 15. In questo momento sono 27 i giocatori a disposizione di Stefano Vecchi (foto). Del gruppo fanno parte anche alcuni ragazzi del 2004 come Paolo Venturelli (portiere), Loris Armati (difensore) e Matteo Gualandris (centrocampista), oltre all’attaccante Bryan Gyjla (classe 2007).

Per loro la presenza in Trentino rappresenta l’occasione di dimostrare a Vecchi di meritare di venire inseriti nella prima squadra che si appresta a vivere lo storico esordio. Il mercato, però, non è finito e potrebbero raggiungere la FeralpiSalò altri elementi per trasmettere l’esperienza e le qualità necessarie per farsi valere in Serie B. Diversi sono i nomi che circolano e nelle ultime ore, nell’attesa di sapere se Bergonzi tornerà dall’Atalanta, si è parlato di un contatto con il Benevento per un altro terzino di assoluta caratura come Gaetano Letizia (1990). L’eventuale arrivo del giallorosso, con quello del centrale Luca Ceppitelli (’89), potrebbe portare una preziosa iniezione di esperienza alla matricola, decisa a farsi valere nell’approdo nel torneo cadetto. L.Ma.