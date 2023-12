Feralpi, tante assenze ma ora servono punti

SALÒ (Brescia)

L’odierno duello diretto in casa della Ternana riveste un valore fondamentale per la FeralpiSalò. In effetti, anche se il cammino da percorrere è ancora lungo e i punti a disposizione sono ancora numerosi, la squadra di mister Zaffaroni (ancora alla ricerca del primo successo sulla panchina verdeblù) deve dimostrare nel confronto con un’altra pericolante di avere le carte in regola per poter continuare a credere in una salvezza che si sta allontanando pericolosamente sempre più.

La matricola gardesana, infatti, è prigioniera dell’ultimo posto ed è staccata sei lunghezze dai play out e addirittura nove dalla zona salvezza. La ripresa delle ultime giornate consente alla compagine rossoverde di stare un po’ meglio, ma pure gli umbri sono tuttora nelle tre posizioni che valgono la retrocessione diretta, a -2 dagli spareggi-salvezza e a -5 dalla zona tranquilla. Numeri che illustrano l’importanza dei punti in palio a partire dalle 14 al Liberati.

La FeralpiSalò dovrà fare i conti ancora una volta con un lungo elenco di indisponibili. In effetti, ai due squalificati Fiordilino e Letizia, si aggiungono gli infortunati di lungo corso Ferrarini e Voltan, Carraro e il trio difensivo Camporese, Pilati e Bacchetti. Mister Zaffaroni, dunque, avrà una volta di più l’onere di inventare un pacchetto arretrato che possa offrire alla FeralpiSalò la solidità che finora non è stata ancora trovata. In questo senso Ceppitelli è l’unico centrale disponibile, mentre i tre esterni Bergonzi, Martella e Tonetto dovranno cercare di adattarsi all’occasione, con i primi due favoriti per una maglia da titolare. Per il resto, collocato Zennaro in cabina di regia, l’altro dubbio che caratterizzerà le ultime ore di vigilia è relativo alla scelta tra i due attaccanti di ruolo (l’ex Butic e La Mantia)

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Parigini, Zennaro, Kourfalidis, Balestrero (Di Molfetta),Felici ; Butic, La Mantia (Compagnon). All: Zaffaroni.

Luca Marinoni