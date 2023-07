Esame di tedesco per i Seamen in ELF

Ripartire: è questo l’obiettivo in casa Seamen dopo la pesante sconfitta subita in trasferta la settimana scorsa per mano dei Riders Tirol (38-13). "Il campionato è ancora lungo e abbiamo tempo per gestire al meglio la stagione". Dopo la disfatta austriaca, la terza subita nella Lega, oggi alle 19 i milanesi cercheranno la vittoria di fronte ai propri tifosi. Al Velodromo Vigorelli arrivano i tedeschi del Frankfurt Galaxy per la sesta giornata di European League of Football. "La squadra ha rielaborato la sconfitta di Innsbruck, capendo gli errori e cosa si può migliorare. I ragazzi sono entrati in campo con un po’ di apprensione: giocare in uno stadio con 4.500 persone che ti tifano contro non è il massimo...".

I tedeschi sono invece secondi in classifica nella Western Conference, hanno vinto 3 sfide, perdendone solo una: "Hanno a disposizione un budget 5 volte il nostro. Una squadra forte che non mollano mai".L.P.