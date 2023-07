Errigo torna per i Mondiali Arianna, mamma in pedana

di Giuliana Lorenzo

Il dolce suono delle ninne nanne è ancora presente a casa Errigo, a questo, però, si andrà ad aggiungere, di nuovo, il “rumore” delle armi che si incrociano. Il rumore di quelle stoccate di cui la campionessa brianzola si è sempre nutrita. A quattro mesi dal parto, gemellare, l’azzurra non solo torna in pedana ma si prepara ai Mondiali di casa, quelli di Milano (dal 22 al 30 luglio). Il ct Stefano Cerioni l’ha infatti tra le convocate.

Gareggerà sia individualmente che nella prova a squadre, di cui sarà capitana. Insieme a lei Alice Volpi, Martina Favaretto e Martina Batini (solo singolarmente) e nella prova di team Francesca Palumbo per ricomporre lo stesso quartetto che un anno fa vinse il titolo mondiale.

La presenza di Errigo non deve sorprendere, lei lo aveva promesso, il desiderio, fin da subito, era quello di tornare dopo la nascita dei bimbi. Tra gli spalti così ci saranno anche due tifosi speciali, Stefano e Mirea che potranno ammirare per la prima volta la brianzola nel suo mondo. L’ultima apparizione risale a ottobre per la coppa Europa per club di Cagliari, poi l’annuncio e il parto a marzo.

Errigo si è allenata finché è stato sicuro farlo: del resto era già in dolce attesa ai Mondiali del Cairo. Una storia che ricorda quanto fatto da una collega di un altro sport, ovvero la tennista Serena Williams, incinta quando vinse nel 2017 gli Australian Open. In Egitto si mise al collo la nona medaglia iridata (oro 2013 e 2014, argento 2010 e 2022, bronzi 2009, 2015, 2017, 2018 e 2019). Non una sorpresa per lei che dal suo primo campionato del Mondo, nel 2009, è sempre salita sul podio a eccezione dell’edizione di Catania 2011.

Questa volta la schermitrice proverà a conquistare una medaglia sul terreno amico calcando le orme dell’ex amica e rivale d’arma Elisa Di Francisca. L’ex azzurra, ambassador di Milano 2023, vinse subito dopo il parto del primo figlio, Ettore, in Coppa del Mondo, e poi si mise al collo l’oro agli Europei di scherma di Dusseldorf del 2019. In Lombardia, Errigo, classe 1988, proverà come gli altri italiani non solo a ritrovare confidenza con le gare, giuste sensazioni e ovviamente a salire sul podio, ma a strappare un pass per Parigi 2024.

La brianzola ha un’unica macchia nel suo impeccabile curriculum: manca la medaglia olimpica. Non è una ossessione, sia chiaro, l’ha detto più volte, ma il cruccio c’è. Togliersi la soddisfazione di avere un biglietto per la Francia potrebbe aprire le porte a un sogno più grande. Un qualcosa di impensabile dopo Tokyo 2021, uscita tra delusioni e rimpianti ai quarti (sconfitta da Volpi) e vicina a smettere. Poi il ritorno come ct di Stefano Cerioni ha mescolato le carte in tavola e dato una nuova spinta ad Arianna. Proprio dopo la medaglia del Mondiale 2022, Errigo ammise: "Dopo tanti anni sembra tutto scontato, invece non lo è. Sono successe tante cose e la più bella è che sono sempre su questo podio. Questo mi rende orgogliosa. Il ct Cerioni mi sta aiutando in questo percorso, l’obiettivo non era il Mondiale del Cairo, anche perché ho iniziato la stagione molto tardi. Puntiamo a Parigi 2024 e stiamo cercando di sistemare tuti i tasselli".