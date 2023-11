Elachem Vigevano: maglia speciale contro la violenza sulle donne

C’è Cantù nell’immediato futuro della Elachem Vigevano che domenica a Rieti ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive (80-71) dimostrando però di essere in crescita. "Solo un mese fa non ci sarebbe stata partita - commenta coach Lorenzo Pansa - invece siamo stati bravi a giocarcela. Anzi, ad un certo punto abbiamo avuto anche l’occasione di provare a vincerla, ma ci è mancato lo spunto. Se fosse andata così oggi parleremmo di una classifica oltre le nostre previsioni. Resta il fatto che abbiamo al momento vinto 3 dei 4 scontri diretti con le squadre che come noi mirano a salvarsi". Intanto però in casa ducale preoccupano le condizioni di Tyler Wideman, che a Rieti ha rimediato una brutta botta ad uno zigomo. "Valuteremo nei prossimi giorni - continua Pansa - intanto pensiamo a Cantù una partita che, considerata la differenza di valori in campo, potremo affrontare con la leggerezza giusta". In occasione di quella partita, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Elachem indosserà una divisa realizzata per l’occasione, con cento frasi contro la violenza di genere, scritte in modo che si possano leggere solo da vicino. Le divise verranno poi messe all’asta e il ricavato devoluto al centro antiviolenza Kore di Vigevano. Umberto Zanichelli