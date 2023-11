Dominio Powervolley. Padova ko in tre set. Partita vinta col muro

L’Allianz Milano ha ingranato la marcia giusta. Dopo il successo contro Catania di una settimana fa, i lombardi conquistano la seconda vittoria di fila imponendosi sulla Pallavolo Padova per 3 set a 0. Coach Piazza, rispetto al match di Cev Cup, preferisce Reggers (per lui una buona prestazione) a un convalescente Dirlic e conferma i centrali titolari (Piano e Loser). Funziona fin da subito il muro e pure la spinta dai nove metri. Gli ospiti si mantengono su percentuali d’attacco troppo basse per impensierire Milano e riaprire un parziale mai realmente in discussione. Coach Cuttini, negli ultimi frangenti di gioco, cambia pure la diagonale titolare, ma non basta, il set va all’Allianz. Nel secondo, Piazza lascia un po’ di riposo a Ishikawa e mette in campo Melgarejo, tra i protagonisti dell’ultima vittoria in campionato contro Catania. Gli ospiti cercano di rimanere attaccati nel punteggio. Si lotta punto a punto fino ai vantaggi: Milano annulla un set point e non spreca il proprio, portandosi sul 2 a 0. Nel terzo è di nuovo la compagine lombarda a comandare nel punteggio e chiudere portando a casa l’incontro.

ALLIANZ MILANO – PALLAVOLO PADOVA: 3 – 0 (25 – 17; 26 – 24; 25 - 19)

Giuliana Lorenzo