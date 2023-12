Dimenticare il derby: è l’obiettivo di Monza che riparte da Catania

Trasferta siciliana per la Mint Vero Volley Monza, che scenderà in campo alle 16:30 contro i padroni di casa della Farmitalia Catania per la nona giornata di Superlega. I ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli, reduci dalla sconfitta nel derby con l’Allianz Milano, andranno a caccia di tre punti che varrebbero il ritorno al quarto posto della classifica.

Il controsorpasso ai danni della Cucine Lube Civitanova, vittoriosa nell’anticipo in casa di Cisterna, è ampiamente alla portata della squadra del Consorzio con il fanalino di coda.

Andrea Gussoni