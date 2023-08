Di Nunno fa festa a Lecco: "Giustizia è Fatta" - Tar del Lazio Riammette il Lecco in Serie B

di Fulvio D’Eri

Il Tar del Lazio riammette il Lecco in serie B. La decisione della sezione prima del Tribunale Amministrativo Regionale è arrivata ieri intorno a mezzogiorno ed è stata ovviamente accolta con grande soddisfazione, in primis, dalla società del patron Paolo Di Nunno ma anche da una città intera e da una tifoseria appassionata che ora possono giustamente cominciare a pensare di vedere o rivedere la propria squadra in serie B cinquant’anni dopo l’ultima volta. "Giustizia è fatta" è l’espressione che va per la maggiore sia nell’ambiente lecchese sia in quello dello sport italiano in generale perché il Tar ha accolto il ricorso del Lecco riconoscendo, presumibilmente, la mancata concessione di una proroga per la presentazione relativa allo stadio.

Una proroga chiesta dal Lecco alla Figc attraverso una PEC che non ha mai avuto risposta, inviata lo scorso 17 giugno perché i playoff di C, a causa di alcuni ricorsi, erano iniziati 10 giorni dopo la data prevista in un primo momento. E quindi per una causa non imputabile al Lecco che ha avuto così poco, pochissimo, tempo tra il 18 giugno, la serata magica della vittoria dei playoff dopo il ritorno col Foggia, e il 20, data ultima per la presentazione della domanda di ammissione alla serie B. Nei prossimi dieci giorni sono attese le motivazioni della sentenza del Tar sul ricorso del Lecco contro il Coni e il Collegio di Garanzia dello Sport. "Sono ovviamente contento della sentenza del Tar – dice un felicissimo patron del Lecco Paolo Leonardo Di Nunno -. Ci speravamo tanto. A dire il vero non ho mai avuto paura che qualcosa andasse storto, sono sempre stato piuttosto sereno. Possiamo veramente dire che giustizia è fatta, noi la B l’abbiamo conquistata sul campo e meritiamo di giocare nel campionato cadetto".

Ora c’è solo il giudizio del Consiglio di Stato, il prossimo 29 agosto, se il Perugia vi farà ricorso, come sembra che sia. "Non credo che il Consiglio di Stato cambi le carte in tavola e stravolga quanto disposto dal TAR del Lazio", dice ancora Di Nunno. Adesso potrà partire anche il mercato del Lecco, chiaramente orientato a seconda di quella che sarà la categoria in cui dovrà giocare la formazione bluceleste. "Eh si, finalmente - aggiunge il presidente -. Gli uomini di mercato, sempre confrontandosi con mister Luciano Foschi, stanno cercando i profili giusti di quei cinque-sei giocatori di categoria essenziali per poter essere competitivi in un campionato difficile come la serie B. E ci saranno anche tante cessioni".