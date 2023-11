Déjà-vu Pioli, gli errori si ripetono: "Preso un gol uguale con il PSG"

Frenesia, nervi tesi e troppi infortuni che non possono più essere bollati come incidenti sfortunati o conseguenze di un calendario affollato: il Diavolo non ha più alibi e il primo a rendersi conto dell’estrema fragilità mostrata dai suoi giocatori è stato Stefano Pioli, spettatore di un secondo tempo al Via del Mare di puro caos. "Non sono assolutamente soddisfatto, dovevamo controllare meglio la partita e capitalizzare le occasioni avute per portarci sul 3-0. Abbiamo preso un gol identico su calcio d’angolo come martedì col PSG: stiamo commettendo errori di frenesia e lucidità che non ci hanno fatto vincere due partite, questo ci dispiace e ci penalizza in classifica e una squadra esperta come la nostra dovrebbe gestire al meglio alcune situazioni".

Con Calabria e Leao che saranno valutati prima di partire, in caso, con le rispettive selezioni, è lo stesso tecnico a confermare che l’infermeria è un problema: "Non ho una spiegazione, non può essere solo sfortuna, giocando così tanto e con questo stress i rischi si alzano ma ne stiamo subendo tanti. Ho messo Musah e non Florenzi al posto del capitano perché era più adatto al livello di passo e velocità dell’unico giocatore del Lecce che poteva crearci difficoltà". L’approccio mentale del Diavolo è stato quello giusto (il rischio era di galvanizzarsi troppo per la vittoria con i parigini) ma è stata la prima rete subita a far perdere la bussola e la lucidità necessaria per traghettare la nave in porto: "Non possiamo sfilacciarci così, perché gli avversari ci possono segnare. Dovevamo rimanere squadra e non l’abbiamo fatto".

A richiedere spiegazioni, dopo i fischi piovuti a San Siro a ridosso del ko con l’Udinese, sono stati i tifosi milanisti presenti ieri allo stadio salentino: non c’è stato un vero e proprio confronto tra giocatori e supporters, come accaduto a La Spezia nella scorsa stagione, ma un dialogo a distanza con toni tutto sommato sereni nonostante gli animi di molti fossero ben poco calmi e l’inutile cartellino rosso preso da Giroud ne è un esempio lampante. L’unica nota positiva del pomeriggio pugliese arriva da Reijnders, al suo primo gol stagionale con la maglia rossonera: "Sono stato molto felice per la rete, ma per com’è andata la partita è una sensazione agrodolce. Vuoi vincere quando segni e purtroppo non è successo: nel secondo tempo penso che ci siano stati troppi errori e abbiamo fatto tornare in gioco i nostri avversari. Non è di certo il modo di finire la partita se stai vincendo 2-0".