Decimo anno in A2: L'Atlantide Brescia parte bene

Esordio col botto per la Consoli Sferc Centrale Brescia che centra la prima vittoria in campionato ai danni della Bcc Tecbus Castellana Grotte. Un 3-1 importante per gli uomini di Roberto Zambonardi che, dopo la conquista del primo set, hanno subito il ritorno dei pugliesi ma sono stati bravi a reagire e a chiudere il match con un terzo e quarto set piuttosto combattuti.

Davanti agli oltre 1.000 spettatori accorsi al San Filippo, i Tucani hanno quindi risposto al meglio alle attese ed intrapreso nel migliore dei modi la nuova stagione. "Sono soddisfatto dell’approccio alla gara - ha dichiarato il coach di Brescia - così come della reazione non scontata dopo aver perso il secondo set. Non avessimo vinto il terzo, la gara poteva mettersi male". Inizia, dunque, nel migliore dei modi la stagione dell’Atlantide che, proprio nel 2023, celebrano un traguardo prestigioso: "Quest’anno è il 10° consecutivo in cui militiamo in serie A - ha proseguito Zambonardi -. Un traguardo speciale, ancor di più di questi tempi in cui piazze importanti e storiche, sia in Superlega, sia in A2, hanno chiuso i battenti. Mi riferisco a realtà che avevano alle spalle sponsor importanti come Treviso, Parma".

Una stagione che vede l’Atlantide Pallavolo Brescia rinnovata in tutti i reparti con un roster che abbina giocatori d’esperienza e giovani in rampa di lancio. "Ci sono tante squadre competitive. Dovremo mantenere ritmo e concentrazione, evitando di vivacchiare altrimenti il rischio di finire nel dimenticatoio sarebbe altissimo. Non sarà facile visto l’equilibrio e il valore degli avversari ma confido nei playoff: sarebbe un ulteriore step di crescita a coronamento di un’annata speciale". Proprio nei giorni scorsi, la squadra accompagnata da dirigenti e staff tecnico è stata accolta in Comune per la presentazione ufficiale della nuova stagione e delle nuove maglie sulle quali compare una citazione speciale tratta dalla poesia ‘Alla Vittoria’ di Giosuè Carducci: ‘Brescia la forte, Brescia la ferrea, Brescia Leonessa d’Italia’.