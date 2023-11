Debutta in Coppa Cev. I belgi del Decospan Vt sono il primo ostacolo

Dopo due anni, l’Allianz Milano torna a giocare una rassegna europea. Oggi, i ragazzi di coach Piazza scendono in campo, in casa, alle 20.30, per la Cev Cup, seconda competizione per importanza a livello continentale. L’ultima apparizione in una Coppa fuori dall’Italia risale alla stagione 202021, quando i lombardi trionfarono nella Challenge Cup. I meneghini cercano così di riprendere al meglio il loro rapporto con l’Europa con i sedicesimi di finale contro la squadra belga del Decospan Vt Menen. Gli avversari, l’anno scorso impegnati in Champions League, sono reduci da tre k.o di fila mentre Milano arriva al match dopo i tre punti conquistati in trasferta a Catania. Non c’è ancora la condizione fisica richiesta ma tutti gli infortunati stanno recuperando e iniziano a vedersi idee di gioco e un po’ di qualità. "Tornare in Europa dopo due anni è sicuramente un grande gioia per me, per la squadra e per tutto l’ambiente - commenta il coach - Spero che nonostante il turno infrasettimanale il pubblico dell’Allianz Cloud sia ancora una volta al nostro fianco per essere il settimo uomo in campo e aiutarci in questo processo di crescita. Giocheremo praticamente ogni tre giorni fino al 4 dicembre, giorno del derby contro Monza. Dobbiamo sempre guardare nel nostro campo e approfittare di ogni occasione per migliorarci ancora".