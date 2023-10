Datome atleta dell’anno. Premio alla “memoria” per Silvio Berlusconi

L’edizione 2023 della Festa delle premiazioni del GLGS-USSI Lombardia, ieri nella sede della BPM (rappresentata da Marco Aldeghi, Responsabile Territoriale Direzione Milano e Lombardia Nord) di via San Paolo a Milano, si è aperta con un premio alla memoria. Quello per Silvio Berlusconi, omaggiato in un video dalle parole di Adriano Galliani ("Sono in campagna elettorale proprio nel seggio da lui occupato, la carriera di Berlusconi è stata incredibile, quel che ha realizzato resterà nella storia del nostro Paese"), sul palco dal Sottosegretario Regionale allo Sport, Lara Magoni (per tanti anni campionessa di sci alpino della nazionale) e da Franco Baresi, storico capitano del Milan a cui è stata consegnata la targa. "Un personaggio incredibile, una persona unica - dice Baresi parlando di Berlusconi -. Rimarrà sempre nel nostro cuore. Ricordo ancora la presentazione della squadra all’Arena di Milano. Io ho vissuto anche anni meno belli al Milan, per cui in quel momento vedevo la luce in fondo al tunnel. Sapevo chi era e che qualcosa di straordinario stava nascendo. Ha costruito una squadra che ha emozionato tutto il mondo, tra le più ammirate di sempre. Era un grande appassionato, intenditore. Sapeva scegliere le persone e i giocatori. Guardava molto l’aspetto umano. Nello sport si deve essere uomini prima che atleti".

Qualcosa che certamente ha dimostrato di essere, nel corso della sua lunga carriera, Gigi Datome. Appena ritiratosi dal basket giocato, dopo aver disputato un ultimo Mondiale in azzurro, oggi fa parte della dirigenza dell’Olimpia Milano e lavora per raggiungere i massimi traguardi anche dietro la scrivania. "Ho più pressione ora da non giocatore che da giocatore perché ho grandissime aspettative - afferma con un sorriso Datome, atleta dell’anno -. Ci vuole tanta pazienza e calma per capire cosa dovremo fare. Sono legato all’Olimpia Milano, con cui ho chiuso la carriera. Continuerò a dare una mano, soprattutto cerco di imparare. Posso dare una mano dopo vent’anni da pro, l’obiettivo è quello di aiutare in tutti i modi. Smettere è stata una scelta importante ma è arrivata serenamente. Quel che dovevo fare l’ho fatto. È prevalsa la curiosità verso il futuro. Il rispetto che ho ricevuto vuol dire aver lasciato un bel ricordo. Meglio smettere ora. Il 30° scudetto e l’MVP nell’ultima gara col club sono stati meglio di un film. Nella mia carriera c’è stata anche la vittoria dell’Eurolega, la nazionale. Sono stato fortunato, ho vissuto tutto con emozione, fatica e grande affetto. La sconfitta con gli Stati Uniti? Purtroppo ci sono partite che vanno oltre i nostri limiti. In altre occasioni sarebbe bastato poco di più. Sarei voluto andare oltre i quarti da giocatore, spero di arrivarci da tifoso".

Altri grandi sportivi sono intervenuti durante l’iniziativa a Milano. Il premio squadra dell’anno è stato assegnato alla Feralpisalò, che la scorsa primavera ha raggiunto la sua prima promozione in Serie B sotto la guida di Stefano Vecchi. Dal mondo della velocità è intervenuto Roberto Rigali, bresciano, primo frazionista della staffetta 4x100 agli ultimi Mondiali di atletica leggera a Budapest. Per il ciclismo è invece salito sul palco Lorenzo Milesi, bergamasco, protagonista di una grandissima annata: ha vestito la maglia rossa in una tappa della Vuelta di Spagna e soprattutto è diventato campione del mondo della cronometro Under 23. Dalla provincia bergamasca arriva anche il campione paralimpico di tiro con l’arco Matteo Bonacina. "Lo sport è fondamentale per me anche come recupero per tornare alla vita - racconta Bonacina -. Ci alleniamo 6-7 ore tutti i giorni, per noi è anche una terapia riabilitativa". E ancora sono state premiate Giorgia Villa, bronzo mondiale e oro europeo nella ginnastica, e la Canottieri Varese.

Tra i giornalisti, il vice-presidente del GLGS, Giulio Mola, ha consegnato il riconoscimento ad Andrea Barillaro tra gli Under 23. Fabrizio Roncone ha vinto il Premio Gianni Brera, Paolo Condò il Premio Gino Palumbo, Federica Masolin il Premio Gualtiero Zanetti e Tiziano Mauri il Premio Edoardo Mangiarotti.