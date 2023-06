Così Shields è diventato un simbolo

La sua storia è quella di chi sa come si arriva in fondo, di come si impara a vincere e di come lo si vuole fare sempre di più. La prima volta che Shavon Shields mise piede in una partita del campionato italiano era il 15 aprile 2017, indossava la maglia di Trento, arrivato alla fine della regular season per sostituire l’infortunato Marble. L’Olimpia Milano ancora non sapeva che era appena arrivato in Italia uno dei suoi simboli attuali e futuri. Anzi, ebbe una forte delusione perché si impose subito e trascinò di forza la sua Aquila a cacciare fuori l’Olimpia in semifinale arrivando così alla sua prima finale scudetto. L’anno dopo incrocia ancora Milano, questa volta in finale, la delusione tocca a Shields che si deve ancora accontentare del 2° posto, ma il pubblico milanese se ne innamora. Merito di quella famosa gara 5 ricordata per la stoppata di Goudelock che, di fatto, regalò lo scudetto a Milano.

In realtà non ci sarebbe stata nessun ultima azione decisiva se non ci fosse stato Shields. La gara era già chiusa per tutti al 36’, ma non per l’ala di Overland Park che segnò 17 punti negli ultimi 4’ portando Trento ad una rimonta incredibile vanificata solo dai liberi di Jerrells. In quel momento qualcuno iniziò a pensare: "Che bello se un giocatore così giocasse per Milano". Non era ancora il momento, finì, in Spagna per un biennio, al Baskonia dove si tolse la sua prima grande soddisfazione, la vittoria della Liga, seppur nella bolla anti-Covid nell’estate 2020. Poi il momento arrivò, Shavon Shields e l’Olimpia Milano firmarono il loro primo triennale pochi giorni dopo. Gioie e dolori il primo anno tra la Final Four di Eurolega e la sconfitta netta a Bologna per il tricolore. Poi i dolori diventano fisici, il brutto infortunio dell’anno scorso lo tiene fermo per mesi, ma quando si riprende non lo ferma più nessuno. Domina le finali, vince il suo primo scudetto e si prende il titolo di MVP. Quest’anno la stessa storia, un infortunio complicato, una lenta risalita con Messina che lo tiene in campo per farlo tornare in forma anche quando non gli riesce nulla. "È stato un lungo infortunio – ha raccontato lo stesso Shields – il piede non è mai stato veramente bene. Adesso è ancora un processo in corso. Non c’è stato un momento particolare in cui mi sono sentito perfetto. Non ho mai avuto dubbi, tutto questo faceva parte del processo di recupero, sapevo che sarei tornato, ma ci voleva tempo".

Ha avuto ragione il coach, nella finale, ancora una volta Shavon Shields è stato trascinatore, diventando decisivo. Ora si scrive un nuovo capitolo biancorosso per lui, altri 3 anni di contratto per diventare definitivamente una bandiera dell’Olimpia Milano. "Essere parte di questo club per 3 anni e ora per altri 3 significa molto per me, dimostra la grande fiducia che hanno sempre avuto nei miei confronti. Questo mi rende orgoglioso ogni giorno di più di indossare la maglia dell’Olimpia Milano". Sandro Pugliese