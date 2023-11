"Como vince una partita complicata e sale al quarto posto"

Il Como vince una partita complicata contro una tenace Feralpisalò e sale al quarto posto, con un gran gol nel recupero di Gabrielloni (nella foto). Dopo 3 minuti il Como è in vantaggio: Baselli lancia in profondità sulla destra per Cutrone, che crossa sul secondo palo, dove Da Cunha di testa non sbaglia. La Feralpi pareggia a sorpresa al 6’ della ripresa: cross da sinistra di Parigini, Semper rimane a metà strada e Compagnon non ha problemi a infilare di testa. Al 35’, dopo una confusa azione in area, Sala confeziona un traversone basso dove arriva Cutrone che mette in rete. Ma dopo il consulto al var Cosso annulla il gol. Nell’oocasione si accende una rissa e l’arbitro espelle Baselli e Letizia. Ma il Como raddoppia al secondo di recupero: lob di Iovine, stop di petto e girata la volo di destro di Gabrielloni.

Enrico Levrini