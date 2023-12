Como vince il derby con Varese: 4-1 e salgono a 7° posto

Un derby, spesso, non viene vinto dalla squadra in assoluto più forte. E la sfida tra Como e Varese, valida per la diciannovesima giornata della fase 1 del campionato di IhL, ne è stata la dimostrazione. I lariani hanno dominato per 4-1 i più quotati rivali gialloneri mai veramente in partita e decisamente nervosi, come dimostrano i 30’ complessivi di penalità subiti. La sentitissima gara, nonostante una presenza limitata del pubblico sugli spalti del Centro Sportivo Casate (solo 99 i presenti a causa delle pessime condizioni nelle quali versano le tribune), si accende fin dall’inizio e al 6’ Popovic porta avanti Como. Ma nell’azione successiva i Mastini pareggiano subito col solito Pietroniro. La partita poi si stabilizza e solo nel secondo parziale i lariani riescono a trovare la rete del nuovo vantaggio con Terzago. Nel terzo tempo Varese sparisce dal campo e Como dilaga con Ambrosoli e di nuovo Terzago, uomo partita.

"È stata una gara molto nervosa, con troppe penalità -ammette il coach dei padroni di casa Da Rin- "Noi però ci teniamo stretti questi tre punti e continuiamo a lavorare per migliorare soprattutto a livello mentale". Con questa prestigiosa vittoria Como si rialza dopo due stop di fila e sale al settimo posto, ma la quinta piazza, valida per l’accesso sicuro ai play-off scudetto è ormai un miraggio e i lariani dovranno quasi certamente tentare la qualificazione passando per il “qualification round“. Domani sera i biancoblù torneranno in campo per affrontare, senza nulla da perdere, la capolista Caldaro.

Per i Mastini Varese invece arriva il secondo, pesante, ko consecutivo dopo quello maturato lo scorso weekend nello scontro diretto con Pergine. Dopo l’emozionante vittoria con Caldaro, gli uomini di mister Czarnecki sembrano aver perso brillantezza e sono scivolati al terzo posto, non pregiudicando comunque l’accesso ai play-off. I gialloneri proveranno a ritornare alla vittoria già domani con Valdifiemme. Nell’occasione potrebbe esordire il nuovo acquisto Hector Majul, attaccante messicano in arrivo dal Dobbiaco e con un passato al Como.

Alessandro Stella