COMO, Semper al Genoa, Abildgaard in arrivo e amichevole col Gillingham

Si muove il mercato del Como. Il portiere del Genoa, Adrian Semper, ha salutato i tifosi liguri dal suo profilo instagram: l’accordo fra il Genoa, il Como e il giocatore è stato definito, manca solo il nulla osta, per iniziare gli allenamenti a Mozzate. Per il centrocampo la società sta lavorando per l’arrivo di Oliver Abildgaard, nazionale danese, che lo scorso anno ha giocato la seconda parte del campionato in A a Verona, con 13 presenze. Curiosa la situazione di Abildgaard, che è di proprietà della squadra russa del Rubin Kazan. Dopo l’invasione dell’Ucraina, il giocatore è stato prestato ai Celtic Glasgow, dove ha giocato anche due partite di Champions League, per poi essere girato a Verona. A Mozzate continuano gli allenamenti dei lariani, in vista della prima amichevole della stagione al Sinigaglia, martedì 12 luglio alle 13, contro la squadra inglese di quarta serie il Gillingham, che si presenterà a Como, con 400 tifosi al seguito. Si va delineando anche il calendario delle altre amichevoli, che si giocheranno nel ritiro di Bormio dal 12 al 29 luglio, contro alcune squadre locali e una di Serie C. Amichevole di lusso invece fissata per il 4 agosto, contro il Cagliari, probabilmente nel ritiro dei sardi a Saint Vincent. Enrico Levrini