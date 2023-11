CIRCUITO ITF. Pigato rimonta e trionfa a Solarino. Per la bergamasca è il quarto titolo

A Solarino è proseguita la marcia di Lisa Pigato sul circuito ITF femminile. La ventenne bergamasca, ha vinto domenica scorsa il titolo più importante della carriera (il quarto della serie) nel 25 mila dollari giocato sul veloce della località siciliana. Pigato ha battuto in finale Dalila Spiteri per 16, 62, 63 e proprio contro la stessa avversaria scenderà in campo nel primo turno del nuovo torneo in programma ancora a Solarino.

Silvio De Sanctis