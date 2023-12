Che maratona: Monza espugna Atene 2-3

Vittoria in rimonta per la Mint Vero Volley Monza che ha fatto un passo avanti verso i quarti di Challenge Cup. I brianzoli, dopo aver superato lo Sporting di Lisbona al primo turno, hanno faticato in casa del Panathinaikos di Atene, che si è portato due volte in vantaggio. I ragazzi allenati da Eccheli però non si sono persi d’animo e portando a casa il quarto e il quinto set hanno posto una seria ipoteca sul passaggio del turno, anche se al ritorno giovedì prossimo a Monza dovranno vincere ancora, almeno al tie-break. Il top scorer di serata è stato Arthur Szwarc che ha totalizzato 22 punti. La formazione del Consorzio, che è quindi ancora imbattuta nella terza competizione continentale, tornerà in campo domenica alle 18 per la penultima giornata di Superlega, tra le mura amiche con Padova.

PANATHINAIKOS ATENE-MINT VERO VOLLEY MONZA 2-3 (25-21, 18-25, 25-22, 18-25, 9-15).

Andrea Gussoni