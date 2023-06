Cavalli e Persico ora tocca a voi

di Danilo Viganò

Marta Cavalli partirà come una delle favorite per la vittoria finale del Giro d’Italia Donne che domani, venerdì 30 giugno, scatterà da Chianciano Terme nel Senese. La cremonese di Formigara, classe 1998 della formazione francese FDj-Suez, è pronta a dire la sua nella corsa a tappe più importante del calendario nazionale della categoria donne Elite. L’anno scorso è arrivata seconda nella classifica generale battuta soltanto dalla olandese Annemiek Van Vleuten la quale, oltre al Giro, si aggiudicò anche il Tour de France e la Vuelta di Spagna.

Da quando è passata tra le elite, Cavalli affronta ogni stagione ponendosi come obiettivo principale proprio la Corsa Rosa. Il suo primo exploit è stato nel 2020, quando giunse quattordicesima all’esordio. Mentre l’anno successivo (2021) concluse in sesta posizione ponendosi tra le giovani italiane più promettenti. Marta Cavalli è dunque l’asso nella manica del ciclismo lombardo al prossimo Giro Donne. Dopo il brutto infortunio dello scorso anno nella seconda tappa del Tour de France la cremonse ha fisicamente recuperato al cento per cento e il recente secondo e terzo posto nel tricolore a cronometro e nella corsa in linea dimostrazione che l’atleta è tornata sui livelli del 2022 quando infilò la storica doppietta Amstel Gold Race-Freccia Vallone.

Cavalli ci proverà a migliorare il secondo posto ottenuto dodici mesi, e magari toccherà a Lei scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Giro Donne dopo quindici anni dall’ultimo trionfo italiano di Fabiana Luperini (2008) e ben 34 dall’unico successo lombardo della bergamasca Roberta Bonanomi nel lontano 1989. Occhi puntati anche sulla bergamasca Silvia Persico, settima nell’ultima edizione. Con Cavalli sono le due lombarde con le migliori chance di classifica. Persico, classe 1997 di Cene in forza alla UAE Team ADQ, arriva dal secondo posto nel Campionato Italiano (perso al fotofinish con Elisa Longo Borghini, ndr).

Elisa Longo Borghini: "È un’emozione bellissima poter essere sulle strade della propria nazione con il tricolore, è un simbolo distintivo che riempie di orgoglio e da una bella carica.Per me il Giro d’Italia donne rappresenta davvero tantissimo, è sempre stata la corsa più lunga ed importante del calendario femminile".

Tra le protagoniste più attese c’è inoltre Maria Giulia Confalonieri, classe 1993 brianzola di Seregno del team norvegese Uno X Pro Cycling. E’ alla sua settima partecipazione al Giro e in quanto a esperienza non è seconda a nessuna. Passista-veloce, Confalonieri ha come obiettivo un successo di tappa che finora le è sfuggita di mano.

Chi invece è al debutto sulle strade del Giro è Cristina Tonetti. Forte in salita e notevole sul passo, la ventenne di Besana Brianza, che difende i colori della squadra veneta Top Girls Fassa Bortolo, potrebbe essere una sorpresa. Le qualità non le mancano e correre senza pressione è sicuramente un punto a suo favore.

Un’altra debuttante è la ventenne Valentina Basilico, comasca di Cabiate della BePink Gold.

Determinata a fare bella figura, ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista nelle volate di gruppo. Infine, un occhio di riguardo pure per l’altra lariana Greta Marturano, classe 1998 di Mariano Comense della Fenix Deceuninck.