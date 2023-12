Casalmaggiore e Bergamo, un sabato da leoni

Due partite e sei punti a disposizione per assicurarsi un posto nella prossima Coppa Italia Frecciarossa. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore è pronta ad affrontare l’importante trasferta di Pesaro prima di tornare tra le mura amiche del PalaRadi e concludere il 2023 in quel di Treviglio. Capitan Elena Perinelli e compagne sono attese dalla Megabox Vallefoglia in una gara sicuramente impegnativa da entrambe le parti visto il bisogno di punti delle due formazioni in campo. Fischio di inizio oggi alle 20.30.

Allo stesso orario, in programma una classica del volley femminile come Volley Bergamo 1991 contro Igor Gorgonzola Novara, due squadre reduci da due sconfitte pesanti per i rispettivi obiettivi nello scorso weekend.

Le bergamasche non hanno conosciuto sosta nel corso della settimana e hanno focalizzato il lavoro in palestra, agli ordini di coach Bigarelli, su un aspetto fondamentale: "Stiamo tenendo alto il livello di concentrazione – spiega Laura Bovo – perché dobbiamo allenare la mente oltre che la tecnica".

Giornata spezzata in due la dodicesima di andata con tre anticipi al sabato e quattro gare la domenica. La domenica si apre alle 17.00 con Firenze-Milano e Pinerolo-Conegliano, alle 19.30 derby piemontese in diretta Sky Sport Arena tra Chieri e Cuneo, chiude la diretta Rai Sport delle 20.30 tra Busto e Trento.