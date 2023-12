Casalmaggiore con Pinerolo deve rialzare la testa

Dopo due trasferte più che impegnative contro due delle formazioni più forti del panorama mondiale, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore torna tra le mura amiche del PalaRadi di Cremona. Oggi arriva la Wash4Green Pinerolo, fischio d’inizio alle 21.

"La partita di oggi contro Pinerolo - spiega Linda Manfredini - è sicuramente molto importante per noi. Dobbiamo affrontarla con grinta ma allo stesso tempo con serenità come abbiamo fatto nelle gare precedenti contro Conegliano e Vero Volley dove non avevamo pressioni".

L’head coach Marco Musso potrà contare su Hancock e Avenia al palleggio, Smarzek e Obossa a chiudere la diagonale, Lohuis, Manfredini e Colombo al centro, Perinelli, Cagnin ed Edwards in posto quattro con De Bortoli nel ruolo di libero.