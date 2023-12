Campionato e Champions. L’AN Brescia di Bovo si è rilanciata alla grande

Si chiude con un successo per 16-10 il 2023 dell’An Brescia in quel di Mompiano. Un anno nato illuminato da speranze straordinarie, rabbuiatosi in un fin ale di stagione deludente, infine ravvivatosi sotto i colpi di una squadra giovane ma già importante. Con Quinto la gara non è mai in discussione dopo il 3-0 del primo parziale.

Alla fine sono quattro reti per Del Basso, tre per Manzi, doppiette per Faraglia, Guerrato e Alesiani, singole segnature per Balzarini, Irving e Gitto. Ultima gara in trasferta il 12 contro i bolognesi del De Akker, Brescia che resta terza in classifica, ormai certa di accedere alla seconda fase del campionato, quella in cui si deciderà la corsa Scudetto. Obiettivo accorciare sui liguri del Savona, ora a +6.

Da ricordare in settimana anche il successo 16-7 contro lo Steaua Bucarest, con i lombardi che hanno staccato il pass per i quarti.

Alessandro Luigi Maggi