Campionati Europei sulle Alpi francesi. I lombardi brillano a Flaine, altre tre medaglie

Arrivano altre tre medaglie lombarde (per un totale di sette) nella terza giornata dei Campionati Europei di sci alpinismo in corso di svolgimento sulle piste di Flaine, sulle Alpi francesi.

In programma c’erano le vertical race, che hanno registrato nella categoria Under 23 il trionfo di Katia Mascherona (nella foto). L’atleta bormina, bronzo nella sprint del giorno precedente, ha lottato a lungo per conquistare la vittoria nella classifica seniores, conclusa al quarto posto per un piccolo cedimento nel finale che l’ha vista tagliare il traguardo alle spalle della vincitrice austriaca Sarah Dreier, della bellunese Alba De Silvestro e della spagnola Marta Farres Garcia. Ma tanto le è bastato per salire sul gradino più alto del podio nella sua categoria, dove ha preceduto la svizzera Caroline Ulrich e la trentina Lisa Moreschini.

Nella categoria Under 20 sorride anche Marcello Scarinzi. Il valtellinese si è messo al collo la medaglia di bronzo maschile, giungendo terzo con un ritardo di 52” dal trentino Hermann Debertolis, oro in 20’09”19 davanti al francese Elliott Robin-Saje, con l’altro valtellinese Edoardo Mottini quarto, mentre Anna Pedranzini si è classificata settima fra le donne.

Un altro terzo posto è arrivato con Melissa Bertolina a livello di under 18, dove ha primeggiato la spagnola Laia Selles Sanchez in 25’40”36 davanti alla slovena Klara Velepc (+54”): la detentrice della Coppa del mondo di categoria si è piazzata con un ritardo di 1’16”52, togliendo la gioia del podio a Silvia Boscacci, quarta, ottava Vanessa Marca. Fra gli uomini ha conquistato un buon sesto posto Luca Curioni, re dell’individua lunedì scorso, successo del vicentino Enrico Pellegrini.

Poca gloria invece fra i seniores, dove lo svizzero Remi Bonnet ha fatto il vuoto fra gli uomini, su Werner Marti e il trentino Federico Nicolini: Michele Boscacci non è andato oltre il 17esimo.

