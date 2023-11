Calvisano non si ferma più. Quarta vittoria consecutiva

La sesta giornata del campionato di Serie A maschile di rugby ha riservato diverse sorprese. L’Asd Rugby Milano mantiene infatti la vetta della graduatoria, ma lo fa perdendo in casa dell’ultima in classifica, il Rugby Parma, che fino allo scorso weekend non aveva collezionato nemmeno un punto ed è invece riuscito a vincere contro la prima rifilando un 24-13 totalmente inatteso. Per i biancorossi è la prima battuta d’arresto del campionato in corso e costa l’aggancio da parte dell’Iveco Cus Torino Rugby, che pure chiude la giornata di campionato con una sconfitta in trasferta, proprio come Milano.

A fare un favore alla co-capolista è Parabiago, che rialza la testa e vince 23-20 proprio contro i piemontesi, pur lasciando un punto agli avversari. Una risposta importante per una squadra che veniva da una sconfitta fuori casa con Calvisano: Parabiago sale così a 15.

Benissimo i gialloneri autoretrocessi al termine della passata stagione dalla Serie A Elite. Calvisano, che dopo aver cominciato il campionato con due sconfitte consecutive ha messo le marce alte, è ora al quarto successo consecutivo, l’ultimo dei quali contro una squadra di rango come la TkGroup VII Rugby Torino, costretto a cedere 28-13. Chiude la buona giornata da parte delle formazioni lombarde il successo delle altre due squadre impegnate nella categoria: il Cus Milano Rugby vince 17-6 contro il Rugby Noceto, mentre l’Amatori & Union trova finalmente il primo successo nel girone 1 battendo in casa l’altra Amatori, quella di Alghero, per 19-15.

Nel prossimo turno Asd Rugby Milano-Asd Biella , TkGroup VII Rugby Torino-Rugby Parabiago, Iveco Cus Torino-Cus Milano, Amatori Alghero-Rugby Parma e Unione Monferrao-Amatori & Union Rugby.