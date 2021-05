Oporto (Portogallo) - La prima volta del Manchester City e la consacrazione di Pep Guardiola o la rivincita di Thomas Tuchel per riportare il Chelsea sul tetto d'Europa nove anni dopo? La risposta arriverà stasera (calcio d'inizio alle 21) al "Do Dragao" di Oporto, sede della finale di Champions League dopo la rinuncia forzata di Istanbul. A contendersi il trofeo più ambito due inglesi, come già avvenuto nel 2008 (successo ai rigori del Manchester United proprio sul Chelsea) e nel 2019 (vittoria del Liverpool sul Tottenham). Il City ha dominato in patria, stravincendo la Premier League e sollevando anche la Coppa di Lega, e ora ha la possibilità di mettere in bacheca quella Champions a lungo agognata. Può farlo con Guardiola alla guida: il tecnico catalano punta a diventare il quarto allenatore di sempre ad alzare al cielo la coppa delle grandi orecchie per la terza volta dopo Paisley, Ancelotti e Zidane, ma solo il tecnico italiano ci è riuscito con due club (Milan e Real). Un'impresa che Guardiola può eguagliare dopo i successi targati Barcellona.

Qui Manchester City

"Sono abbastanza sicuro che dovremo soffrire per vincere la finale - avverte Guardiola -. Dici ai giocatori di divertirsi, ma a volte non è possibile. Bisogna soffrire, tenere duro e adattarsi ai momenti. Alla fine dovremo cercare di essere noi stessi e fare una bella partita". Al suo Manchester City il tecnico catalano ha poche indicazioni da dare: "Cercheremo di giocare il nostro miglior gioco possibile. Stiamo insieme da molti anni. Quando raggiungi la finale di Champions League, finisci una parte del percorso che hai iniziato quattro o cinque anni fa. Vincerà la squadra che meriterà di più. Io so esattamente come giocheremo. E' un privilegio incredibile essere qui. Vogliamo esprimerci al meglio. Ai ragazzi che sono ansiosi e nervosi, dirò loro che è normale. A quelli che sono più rilassati, dirò loro che va bene anche così".

Qui Chelsea

Sulla strada del City c'è un Chelsea che, dall'arrivo a stagione in corso di Tuchel, ha cambiato marcia. E' mancata fin qui la ciliegina sulla torta (persa in finale contro il Leicester la FA Cup), ma sotto la guida del tecnico tedesco ha battuto due volte su due i Citizens nell'ultimo mese e mezzo, prima in Coppa d'Inghilterra e poi in campionato. E Tuchel stasera ha una sorta di appuntamento col destino, dopo la finale di Champions persa lo scorso agosto a Lisbona sulla panchina del Psg, che a Natale lo ha allontanato un po' frettolosamente. "E' forse la squadra piu' forte d'Europa e forse del mondo - riconosce Tuchel a proposito degli avversari -. C'è un enorme divario in campionato, ma lo abbiamo colmato a Wembley e a Manchester. Siamo consapevoli che il Manchester City è il punto di riferimento. Ma nel calcio si è sempre in grado di colmare il divario. Guardiola? Non si tratta di me e lui, non è una partita di tennis. Abbiamo esperienza e coraggio, siamo sfavoriti ma speriamo di poter vincere. Dobbiamo cercare di essere i migliori e non avere rimpianti dopo la partita".

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson: Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All.: Guardiola

Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Pulisic, Mount; Werner. All.: Tuchel

Così in Tv

La finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su Canale 5 (alle 21). La partità sarà visibile anche in streaming sulle piattaforme Sky e Mediaset